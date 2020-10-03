第31屆金曲獎頒獎典禮將於今(3日)隆重登場，除了各獎項入圍名單競爭激烈之外，表演嘉賓更是眾星雲集，全是歌壇天王天后等級，至於還有哪些精彩亮點不容錯過，就讓我們帶你搶先看。

第一大看點是今年金曲紅毯由蔡歌手旻佑首度和瑪麗擔綱，典禮主持大梁則由歌手魏如萱一肩扛下，並表示將已獨樹一格又幽默的主持風格，呈現這場音樂盛會，而她的專輯《藏著不等於遺忘》共入圍6大獎項，主持典禮兼搶獎座的情形，可以說是歷年來首見。

第二大看點是今年頒獎陣容堪稱歷年之最，包括北流董事長黃韻玲、上屆金曲歌王Leo王、艾怡良、林俊傑、茄子蛋、魚丁糸、動力火車等人，以及最受矚目的Ella陳嘉樺、蔡依林、徐若瑄，還有年底即將「卸貨」的徐佳瑩，都前來出席頒獎典禮，一起共襄盛舉這年度音樂盛會。

第三大看點是表演嘉賓都是歌壇天王天后等級，像是相隔15年再次登上金曲獎舞台演出的「情歌天后」梁靜茹，將以「自覺與重生」做主題，一展觸動人心的天籟歌聲，上周才剛結束小巨蛋巡演的女神田馥甄，將以獨特唱腔搭配燈光科技，唱出專屬「田式風格」的表演，壓軸演出的金曲歌王林俊傑，將和知名鋼琴演奏家黃裕翔、小提琴家蘇子茵，首度聯手跨領域演出，勢必激發出不一樣的音樂火花，此外嘻哈男神瘦子E.SO將與管弦樂團合作，創作新生代9m88跟ØZI也攜手重磅演出，都將激盪出全新音樂風格。

第四大看點金曲歌王、歌后、年度新人三大獎項競爭激烈，尤其金曲歌后堪稱本屆「死亡之組」，「情歌天后」梁靜茹及魏如萱分別是第六度、第四度角逐歌后，面對挑戰第二座歌后寶座的楊乃文，以及創作實力堅強的王若琳、許哲珮、鄧紫棋，想必也是讓評審傷透腦筋，此外金曲歌王由新生代J.Sheon迎戰６度入圍的前輩周華健，以及創作實力堅強的張震嶽、吳青峰、黃明志，世代之爭究竟由誰勝出？又或者是黑馬裘德會擊敗群雄脫穎而出，備受外界期待，至於年度新人是否由呼聲最高的高爾宣或9m88奪下，今晚都將一一揭曉。

此外歌壇老將潘越雲，入行40年首度入圍金曲台語歌后及台語專輯跟年度專輯3個獎項，從團體單飛後的阿爆（阿仍仍），以《kinakaian 母親的舌頭》專輯入圍金曲獎最佳原住民歌手、作詞、作曲等8大獎項，是否能成為本屆金曲大贏家，可以說是備受矚目。

(中時新聞網)