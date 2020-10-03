兒子真的不能偷生！一名林姓男子育有3子，但他發現，小兒子長越大，長的跟他越不像，讓他起了疑心，於是偷偷做親子鑑定，沒想到卻揭發一起殘酷的真相，小兒子竟是妻子與自己父親（公公）偷生的，因無法接受「兒子變兄弟」的事實，氣的決定與妻子離婚，跟父親斷絕父子關係。

據《自由時報》報導，林男與妻子結婚後，育有3子，一家5口與父親同住，但林男發現，就讀小學的小兒子與2個哥哥，長相差異頗大，也跟自己越來越不像，為解開心中疑惑，便偷偷帶3個兒子去做親子鑑定，沒想到小兒子竟是自己父親播的種。

林男得知真相後如晴天霹靂，氣得向妻子及父親興師問罪，妻子坦承是被公公性侵懷孕，為了保住婚姻選擇隱忍，林父則否認性侵媳婦。

林男無法接受「兒子變兄弟」的事實，也不相信妻子說詞，因為無法容忍妻子搞上公公，決定離婚。對於父親偷吃媳婦生子，林男更加憤怒，決定與他斷絕父子關係。由於此事已鬧上法院，3人之間的夫妻、父子情，恐難修補。

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(中時新聞網)