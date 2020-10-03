該來的還是來了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞3日提前爆料，阿德巴約、卓拉吉奇兩名熱火先發主力，確定因傷缺席總冠軍賽G2，也讓熱火戰況更加吃緊，阿德巴約前役第3節不慎頸部扭傷，卓拉吉奇則因左腳足底筋膜撕裂。

熱火總教練史波斯查也在3日賽前表示，其實阿德巴約與卓拉吉奇都想要打總冠軍賽G2，可是球隊做出了決定，為了保護兩人未來，還是選擇不讓他們上場，預計兩人先發位置將分別由邁耶斯里歐納德、赫羅兩人取代，熱火先發戰力大減。

這是阿德巴約自從2018年至今參加過171場比賽當中的第2場缺席，他也在熱火進入總冠軍賽之前，在籃板、助攻與投籃命中率等數據都領先全隊，之前只有詹姆斯、鄧肯與張伯倫做到這點，不過查拉尼亞也爆料，阿德巴約有望G3復出。

不過相較於阿德巴約的頸部扭傷，卓拉吉奇的左腳足底筋膜撕裂傷勢嚴重多了，但他並未排除在總冠軍賽系列戰傷癒復出，只是就算他可以上場，他的功力也會大打折扣，無論如何都要靠熱火板凳戰力爭氣一點，否則這個系列戰恐怕很快結束。

(中時 )