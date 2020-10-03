中央流行疫情指揮中心9月27日舉辦防疫紀錄片首映暨防疫獎章頒獎典禮，衛福部長陳時中表示，台灣人氣質好，「靠著我們的氣質，可以打敗病毒」；此話一出，引發各界撻伐。昨日（2）美國總統川普夫婦確診新冠肺炎，指揮中心發言人莊人祥表示，近期競選活動川普與幕僚都沒戴口罩為染疫主因，籲國人例行戴口罩。莊此言一出，讓韓粉諷刺「為什麼逆時中」，因為根據陳的理論，「川普爸爸明明就是因為氣質不夠才染疫的」。

莊人祥表示，川普的幕僚這幾天都跟著川普去競選活動，川普也沒有帶口罩，但這個疾病最特別的是發病前2天就具傳染力，才會說傳播威力大。

莊人祥強調，以台灣來說，總統、副總統、行政院長都非常注意跟民眾接觸要遵守防疫措施，像是上禮拜舉辦活動，總統、指揮官等人都還是戴著口罩，呼籲大家還是要例行戴口罩、保持社交距離。

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」昨日在臉書發文，諷刺道：「時中聖上說，台灣靠氣質打敗病毒。人祥，你為什麼逆時中啦！川普爸爸明明就是因為氣質不夠才染疫的。」並在文章中特別標註「不止需要台灣價值」、「還要有台灣氣質」。

(中時新聞網)