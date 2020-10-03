大聯盟季後賽開打之後面臨收視下滑的情形，白襪對運動家、光芒對藍鳥在美國的單場收看者都跌破百萬，光芒那場80萬人是最少的。還好美聯的洋基與印地安人大戰取得佳績，首戰即使比賽一面倒(洋基12比3獲勝)，在ESPN上仍有254萬觀眾收看。道奇與釀酒人為109萬人。

今年的新冠肺炎疫情造成整體運動收視下滑，根據Sports Media Watch統計，除了美式足球NFL依然最高(賽程未受疫情影響)，冰球NHL總冠軍賽的收視重挫61%，創下13年來新低。美國高球公開賽跌幅56%至歷史最低點，NBA總冠軍賽減少45%，而且是從疫情停賽之前就很低，賽馬大賽肯塔基也滑落43%。

洋基與印地安人大戰的高收視率除了位在晚間黃金時段，一大部份貢獻自忠誠的印地安人球迷，在他們當地俄亥俄州的SportsTime Ohio創下平均6.61的地區最高收視率，甚至超過去年的6.55，成為大聯盟第一。印地安人2016年世界大賽7戰敗給小熊，但從那之後的收視率一直很高。

可惜這個收視重鎮只有兩場就被洋基擺平，例行賽美中豪強雙城、白襪、印地安人爭鋒到最後一天才打出排名。如果不是白襪被意外翻盤，印地安人就會持外卡晉級而不會在首輪碰上洋基。結果雙城遭太空人橫掃，白襪被運動家淘汰。

(中時新聞網)