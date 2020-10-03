持拔釘器狂毆母親頭部成傷的20歲詹姓男子，經警方依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台北地檢署複訊後聲請羈押，台北地方法院審酌後，以詹男有再犯之虞3日裁准羈押。

警方調查，70歲詹母是饒河夜市的包租婆，丈夫過世後，擁有數間公寓對外出租。據家屬表示，詹母育有2子1女，大兒子住在信義區，平日與小兒子同住在八德路上的透天厝。但大兒子時常回家討錢，甚至要求母親將房產過戶，屢傳出爭產糾紛。沒想到詹男疑似又返家討錢，要求將市價約2000萬元的房產過戶給他，將母親叫醒，索討不成一時氣憤下，竟持拔釘器毆打母親，連上前阻止的弟弟也遭到攻擊。

法院認為，詹男與他的母親長期、嚴重不睦，不是短時間內所能消弭，詹男具體犯罪情節嚴重，足以認定他對法律的服從性甚低，且員警到場處理時，詹男卻向員警表示並無異狀等語並將鐵門拉下拒絕警方進入，最終是以破門方式員警才得以入內，又在警詢時並表示他要母親受傷，才未呼叫救護車。可見後態度不佳，且並無悔意。

所以法院認定，詹男具體犯罪情節嚴重，國家必須避免他再犯。但依詹男與他母親間的積怨甚深，短時間無法消彌，詹男以相同動機再犯的可能性仍高。交保對詹男所能形成的心理壓力已不高，就算被告能提出保證金，也不能認為可達與羈押相同有效，避免再犯之目的，所以裁准羈押。

詹男是2日凌晨1時許跑到八德路四段7旬母親的家中，疑似向母親討錢、要求將房產過戶不成，竟持拔釘器狂毆母親的頭部，與母親同住的弟弟從睡夢中驚醒，也遭詹男毆打攻擊，弟弟逃出屋外大喊「救命」，鄰居趕緊報警，警消到場破門進入屋內，才將詹男壓制逮捕。

(中時 )