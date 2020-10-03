美國總統川普確診消息不僅震驚美國政壇，更讓世界譁然，他的確診也成為全球新冠疫情中，最新一位確診的國家元首。對於美國總統確診，世界各國政要紛紛致意關心，並祝福早康復，而川普口中的好友、北韓最高領導人金正恩也送上致電慰問信；而先前與川普因疫情隔空互嗆的世界衛生組織秘書長譚德賽也表達了對川普的慰問。

據美國有線電視新聞網報導，金正恩在電文中表示，對於川普與第一夫人梅蘭妮雅新冠病毒檢測結果皆為陽性感到驚訝，並向他與家人表示慰問，「真心期盼川普與夫人早日康復治療，你一定會戰勝疾病，我向你與尊夫人親切問候」。

先前曾嗆川普「不要把疫情政治化，否則將見更多屍袋」的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也在推特回復川普確診推文，其中表示希望川普與第一夫人能全面且早日康復。

My best wishes to President @realDonaldTrump and @FLOTUS for a full and speedy recovery. https://t.co/6OUZT20huK — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 2, 2020

俄羅斯總統普丁也發表聲明，已向川普表示，俄羅斯總統祝福他與第一夫人早日康復，在此艱難時刻表達真誠支持，「我相信他的活力、良好精神與樂觀將會幫助他對抗這危險的病毒」。

曾遭染疫的英國首相強森（Boris Johnson）在推特上表示，期盼川普與第一夫人早日康復，希望他們盡快從新冠肺炎中走出。而德國總理梅克爾（Angela Merkel）透過政府發言人在推特上表示，已向川普與梅蘭妮雅表達問候，希望克服新冠病毒並很快完全恢復健康。

此外，以色列總理尼坦雅胡、南韓總統文在寅、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、印度總理莫迪（Narendra Modi）等國際政要，也皆表達對川普的慰問與祝福。

(中時新聞網)