Yahoo Sources: Tyronn Lue is meeting with New Orleans Pelicans this afternoon, Los Angeles Clippers on Saturday and Houston Rockets on Sunday about their head coach openings. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) October 2, 2020

根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯3日爆料，隨著前快艇總教練瑞弗斯接下七六人兵符，快艇助教泰隆盧成為目前最搶手的教頭人選，除了今天前往鵜鶘面試，泰隆盧也將在明天飛往休士頓接受火箭面試，後天回到洛杉磯跟快艇見面。

泰隆盧在2016年1月突然從前騎士總教練布拉特接下兵符，開啟他在NBA首個總教練球季，隨即帶領騎士不可思議在總冠軍賽演出大逆轉，奪下隊史首座總冠軍，直到2018-19年球季苦吞開季6連敗才被開除，累積戰績128勝83敗。

由於泰隆盧曾跟鵜鶘籃球事務副總裁大衛葛瑞芬在騎士共事過，兩人擁有不錯交情，也讓他首先選擇跟鵜鶘面試，他更在快艇擔任1年多的首席助理教練，贏得快艇高層相當信任，先前也傳出他是接下快艇總教練位置的最熱門人選之一。

接下來就看泰隆盧這3天連跑3支球隊面試後的結果了，無論他最後選擇擔任哪隊教頭，也讓前火箭總教練丹托尼成為剩下兩隊總教練的熱門人選，原本丹托尼很有機會擔任七六人總教練，卻因瑞弗斯突然遭到快艇開除，才被瑞弗斯攔胡！

(中時 )