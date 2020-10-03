美國總統川普及其夫人新冠病毒檢測呈陽性，首見中國「準官方」回應。中國外交部發言人華春瑩發推特表示慰問。中共中央機關報《人民日報》海外版──海外網3日報導，10月2日晚間，華春瑩在推特上發文指出，很遺憾得知美國總統和第一夫人新冠檢測呈陽性，希望他們早日康復，好起來。

華春瑩中譯推特全文如下：「很遺憾聽到美國總統和第一夫人新冠檢測呈陽性，希望他們都能早日康復，好起來。」

大陸官方謹慎看待川普夫婦新冠檢測呈陽性消息。除了川普夫婦檢測呈陽性，大陸主要媒體今天也報導了美國主要政治人物接受新冠病毒檢測，結果呈陰性的新聞，包括民主黨總統候選人拜登夫婦、副總統候選人哈里斯、副總統彭斯、國務卿蓬佩奧及其夫人、川普的兒子巴倫、女兒伊萬卡及女婿庫許納等人。

此外，陸媒央視3日也報導了美國新增5.1萬例新冠確診病例，累計確診7318110例。央視新聞消息，據美國約翰斯·霍普金斯大學發布的新冠疫情統計資料，截至美東時間10月2日17時（北京時間3日5時），美國新冠肺炎確診病例已達到7318110例，死亡病例達到208485例。新增確診病例51168例，新增死亡病935例。

此外，新華社在華府報導，美國總統川普競選團隊2日發表聲明說，由於川普新冠病毒檢測結果呈陽性，涉及他參與的競選活動都將轉為線上或推遲舉行。

特朗普2日淩晨在社交媒體上發文說，他和夫人梅拉尼婭新冠病毒檢測結果均呈陽性。目前，特朗普夫婦待在白宮並已進入隔離和恢復程式。

(中時 )