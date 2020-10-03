台北市政府舉辦設市百年活動，前總統陳水扁致詞時，呼籲朝野在兩岸議題上要和解，一旁的前總統馬英九也點頭附和。這看在前綠委林濁水眼裡譏諷表示，馬扁惺惺相惜，共嗆兩岸和解，意外嗎？因為一邊一國行動黨只選出1%選票，就認為台獨沒市場。所以乾脆向馬靠攏算了？

2020是台北設市滿百年，台北市長柯文哲1日邀請6名前台北市長參加紀念活動，這是陳水扁與馬英九從2008年之後首度同台。陳水扁致詞時說，市長們既可坐下來，為何朝野沒辦法坐下來？兩岸更沒辦法？能坐下來就是好事，「希望能看到朝野和解，更能夠看到兩岸和解。」馬英九聽聞後，點頭認同。

對此，林濁水在臉書發文表示，馬扁惺惺相惜，共嗆兩岸和解，意外嗎？兩岸立場，馬是不統不獨不武。扁上台時嗆四不一沒有，四不是不獨不武，一沒有是不廢除國統綱。這豈不是比馬少了一個不統？

林濁水譏諷，所以陳一旦回到四不一沒有初衷，和馬同調一點也不稀奇。因為一邊一國行動黨只選出1%選票，就認為台獨沒市場。所以乾脆向馬靠攏算了？不要自我膨脹，一邊一國沒票是扁信用破產，不是台獨沒市場。

(中時新聞網)