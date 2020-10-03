中市府「職缺3000_振興就業博覽會」風能大廠辦理聯合說明會。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府致力推動綠能政策，由副市長令狐榮達代表市府與歐洲9家風能大廠簽訂「協助台中市促進就業合作宣言」，宣誓台中市發展綠能產業、維持空氣品質的決心；市府也成功吸引德國最大風力發電機製造商「台灣艾納康」將營運總部遷至台中，預估明年將於台中創造近千就業機會。

勞工局長吳威志說，市長盧秀燕重視市民健康與環境保護，致力推展綠能政策，不僅電動公車由去年145台增至190台，更將水湳園區打造為自動駕駛測試場域。為協助綠能產業找到人才，去年勞工局已率先全國開辦「風能就業博覽會」，為沃旭能源、哥本哈根、西門子哥美颯等風機大廠招募人才。

吳威志指出，中央前瞻計畫將台中港定調為風機專用碼頭，可見中市未來將有大量綠領人才需求，市府率先與風能大廠簽訂合作宣言，立即兌現承諾舉辦「風能專區」徵才，未來將持續辦理客製化徵才、優先運用就業獎勵金來吸引人才；風機大廠也允諾提供市民逾4萬元經常性薪資，並提供完善培訓制度，協助我國人才考取國際證照。

丹麥商斐風公司台灣員工阿俊說，他畢業於國立體育大學，喜歡接近海洋，過去投入淨海志工行列，即將畢業之際知道斐風有招募人才，便積極準備，面試時也敢於用英文與面試官交談，獲得企業青睞，目前已就業1年多，歡迎一同喜愛學習、不怕高溫40度工作環境者加入。

就讀台大地質系的李同學說，多數學長姐畢業後從事營建工程，自己希望增進國際視野，得知哥本哈根公司提供實習機會便參與面試，目前是水下部門專案實習人員。

台中市就業服務處代理處長許淑玲表示，為讓市民更了解風能產業鏈，市府領先全國與丹麥風能大廠拍攝風能產業介紹影片，說明各階段人才需求，如開發初期需要專案企劃、國際貿易人員；完成後維運，需要設備工程人員、機電人員、設備調度專員等，鼓勵勇於嘗試、具有基本英語口說能力者加入行列。

(中時 )