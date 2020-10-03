休士頓太空人日前直落二擊退明尼蘇達雙城晉級美聯分區賽，打出關鍵全壘打的主戰游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）賽後就公然挑釁球迷，此舉令紐約洋基退役球星「沙胖」沙巴西亞（CCSabathia）不以為然，直言：「閉嘴吧，這孩子是小丑。」

太空人本季以29勝31敗的戰績挺進季後賽，是美聯史上第一支以不到5成勝率參與季後賽的球隊，如今拿下雙城後，柯瑞亞似乎想證明球隊不需要靠著作弊也能打出競爭力，賽後受訪時就說：「我知道很多人都不爽我們，大家都不想見到我們，但他們現在可以有什麼好說的？」

不僅如此，柯瑞亞也認為拿下系列賽後可以享有榮譽，稱自己的球隊有競爭力，可以和強隊抗衡，因此應該要獲得尊重。

此番言論引發球迷反彈，就連沙巴西亞都嗤之以鼻，他在接受播客節目「R2C2」訪問時就說：「他們作弊然後現在開始在對我們生氣，真是他X的滾出這裡，這真是一大笑話，然後你今年勝率不到5成，你就閉嘴吧，這傢伙是個小丑，對不起。」

此時主持人就問：「如果你是柯瑞亞，你不會希望等到拿下最後勝利後在來說這些嗎？」沙巴西亞就說：「是啊，你們擊敗了一支在季後賽吞下18連敗的球隊。」

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(中時新聞網)