全聯推「稀有水果」，她曝超狂驚喜價，網暴動喊好吃。（圖／翻攝自我愛全聯好物老實說）

逛全聯驚見超稀有水果 ！網友分享，自己看到就忍不住放到購物車，首次品嚐後發現很甜、很好吃，口感像荔枝，但果肉脆脆的，且是以原價六折購入，根本超級划算，貼文曝光後，讓許多人暴動直呼，哪裡買的？很久沒吃，超級懷念。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，逛全聯發現「台灣產的紅毛丹」忍不住就買了，嘗試之後覺得口感像荔枝但肉脆脆的，整體很甜很好吃！原PO也驚喜地說，產品的原標價是139元，但他買的這盒有7顆，是以6折價購入的，超級划算！

貼文引發網友熱議，許多人興奮的喊，「好久沒吃了，懷念」、「原來台灣也有種哦！以前在越南工作常常吃，很喜歡它的味道，只是籽會黏果肉，這點比較討厭」、「距離上次吃紅毛丹應該有20年了吧」、「現在又有機會吃到了」。

另也有大批網友表示「沒在全聯看到過此產品」，真的是第一次看到呢！而原PO也在留言處補充，他上次去買的時候，台灣產的紅毛丹是放在冷藏水果區，因為看到是原價的六折，才決定要獻出第一次買來吃看看。

(中時新聞網)