星宇航空第4架A321neo，日前已在德國完成塗裝，預計10月底返台，正式成為星宇一員，機身編號B-58204。航空迷對於這架「老四機」的編號感到好奇，因國籍航空一般會避掉「4」這個數字，星宇卻反其道而行，箇中原因曝光了！

珍珠白、曜石灰、大地金，這不是哪支手機的顏色，而是星宇航空的機身塗裝配色。儘管甫開航就遇到百年大疫情，星宇仍按照規劃持續擴充機隊，第4架空中巴士A321neo客機，已在德國工廠通過驗收，預計10月底返台。

「由於國際航空公司在飛機編號都不會跳過4，星宇航空也不作忌諱，未來機身編號都不會刻意避開」，小編在臉書粉絲專頁的描述，為航空迷們做出解答。自詡為國際航空的星宇，自然有與眾不同的思維，毫不避諱4；正如網友所說，「沒有4哪來的5」。

每架飛機都有自己的機身編號，如同身份證字號。台灣國籍航空的機身編號一律為B開頭，後面再加5個數字：前兩碼為航空公司代號，華航為18、長榮為16、星宇為58；第3碼代表機型，以華航新一代客機A350-900為例，代號是9；最後兩碼則是機隊中的排序。

星宇選擇A321neo做為開航初期主力機種，機型代號是2，所以即將回國的第4架，就是B-58204。

(中時新聞網)