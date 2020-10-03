Congrats @landryfields on the assistant GM hire!! Amazing teammate, smart dude destined to do big things. Stanford education did right by you lol — Jeremy Lin (@JLin7) October 2, 2020

儘管早在上個月24日就已傳出，昔日提供「魔力沙發」給林書豪睡的前尼克隊友費爾德茲，即將接下老鷹助理總管，豪哥仍等到3日老鷹正式官方宣布之後，才肯發推恭喜這名幫助自己掀起尼克「林來瘋」的好友上任，證明兩人友情永存！

「恭喜費爾德茲正式當上老鷹助理總管！」林書豪在個人推特發文表示，「你是最棒的隊友，也是聰明的傢伙，命中注定就是要幹大事的人，我想史丹佛大學給你的教育，才讓你走上正確的道路，哈哈！」畢竟兩人交情早已相當深厚。

回顧2012年2月，要不是費爾德茲大方把自己家裡沙發讓給林書豪睡，豪哥恐怕不知道該去哪裡流浪，也不可能掀起全球轟動的林來瘋，兩人隨後也同時入選2012年全明星周末未來之星賽，可惜兩人最後就只在尼克攜手打球過1季。

因為隨著林書豪跳槽火箭，費爾德茲也在2012年7月跟暴龍簽下3年2000萬美元合約，這卻是他職業生涯最後一份合約，隨著2015年9月進行臀部手術整季報銷，他在2016年9月改任馬刺大學球探，年僅28歲就提前宣告退休了。

(中時 )