大陸澎湃新聞3日報導，引述微信公眾號「甜甜餘味」指出，大陸媒體的報導、朋友圈的照片、網友的「吐槽」，無一不在顯示著國慶假期的巨大的人流量和消費熱情。有網友神總結稱：「國慶八天假，搶車票、高速各種擁堵、春節檔電影、團圓主題晚會……這不是過年這是啥？」「遲到的春節」，已經成了網友們對這次假期自發的評價。

澎湃新聞報導，在大陸國慶＋中秋這個plus版假期的第一天，據中國國鐵公開消息，全國鐵路發送旅客1509萬人次、第二天發送旅客1140萬人次，鐵路部門加開旅客列車834列──這才有了10月1日一大早震撼集結的數百列動車組照片。

報導稱，在網上各式評論，有「靈魂拷問」版、有直抒胸臆版、有家圓人圓版、斑斕炫酷版、有愛國心爆棚版、還有特別走心的小作文版。

在一條條風格各異的評論後面，是一張張平凡又充滿期待的面孔，是一顆顆平常又充滿力量的內心，是一串串列色匆匆又默默堅持的腳步──它們彙集在一起，是人間煙火的溫暖氤氳，是尋常巷陌的幾聲問候，是看到升國旗時情不自禁的駐足，是抱怨道路擁堵的同時悄悄在心裡說「還是這樣更好是。

報導引用網友所說：「這個國家，真的很不容易。」但也正是因為曾經的艱難，才讓所有經歷過那些驚惶、擔憂、迷茫的人，在重回平靜的生活後，會倍感山川清秀、歲月溫柔，那之前被按下暫停鍵的團圓飯、那口早就該喝下的老燒酒、還有那個欠下好久的擁抱，都會帶給人更強烈的幸福。

(中時 )