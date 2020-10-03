昨日（2）美國總統川普夫婦確診新冠肺炎，指揮中心發言人莊人祥表示，近期競選活動川普與幕僚都沒戴口罩為染疫主因，籲國人例行戴口罩。國民黨立委謝衣鳳以川普夫婦的照片作為防疫宣傳照，上面不僅引述莊的話更寫著大大的「請勿掉以輕心」、「戴口罩很重要」，諷刺意味十足。

莊人祥表示，川普的幕僚這幾天都跟著川普去競選活動，川普也沒有帶口罩，但這個疾病最特別的是發病前2天就具傳染力，才會說傳播威力大。

莊人祥強調，以台灣來說，總統、副總統、行政院長都非常注意跟民眾接觸要遵守防疫措施，像是上禮拜舉辦活動，總統、指揮官等人都還是戴著口罩，呼籲大家還是要例行戴口罩、保持社交距離。

謝衣鳳昨晚在臉書發文，強調「全球疫情還在創新高」、「請記得戴上口罩」，表示：「目前尚無 COVID-19 疫苗，請大家隨時警戒、無法維持社交距離請戴口罩。如果需要與別人辯論時，還是戴口罩為上策。（拜登是否後悔當初辯論時沒戴？）」

不僅如此，謝衣鳳更提醒：「70歲以上民眾，染疫的致死風險性較高。10月5日起，台灣75歲長者可以到各地衛生所，施打肺炎鏈球菌疫苗。彰化縣65歲以上長者，就可以免費到衛生所施打。」

(中時新聞網)