美國總統大選進入倒數階段，未料，美國總統川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）雙雙確診感染新型冠狀病毒，引發各界譁然！經常針貶時事的精神科醫師沈政男表示，川普不可能因染疫而在選舉得利，自身都難保，怎麼保衛國家與人民？「那些巴望川普來拯救台灣的台灣人，趕快醒醒」。

外媒報導，川普確診後，出現輕微的感冒症狀。白宮醫生透露，川普在確診24小時內就出現輕微症狀，有發燒狀況，目前川普仍然感到疲倦，同時他也接受試驗性的抗體混合治療。而日前曾與川普同台辯論的民主黨總統候選人、前副總統拜登接受病毒檢驗，結果為陰性反應，未感染病毒。

沈政男則在臉書指出，拜登的病毒檢測初步是陰性，但未來幾天仍須一驗再驗，因為可能是潛伏期。他感嘆表示，在造成20萬美國人死亡後，川普自己終究也躲不開科學定律。他說科學是最接近現實的人類知識，不理科學就等於不理現實，而不理現實，現實就會找上你。

「政治總是讓人狂熱，以為自己無所不知，無所不能，容易因此蔑視科學與現實」。沈政男提及，台灣有好多人還在說川普會沒事！他的選情會因此加分！美國選舉會因此延期，對他有利！沈認為，這也都是蔑視科學與現實的希望式思考，跟川普一樣離譜。事實上選舉不可能延期，頂多如果川普不能選，就由副總統候選人遞補。

沈政男直言，川普不可能因染疫而在選舉得利，因為自身都難保了，要怎麼保衛國家與人民？他呼籲那些巴望川普來拯救台灣的台灣人，趕快醒醒，面對科學與現實吧！

(中時新聞網)