新冠肺炎疫情未歇，近期天氣轉涼又遇上中秋連假，風景區都塞爆。台大兒童醫院院長、台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，台灣天天做外銷，輸出確診病例到他國，其實意味著社區就是有病毒，且疫情在秋冬一定會來，現在恐怕就是等著哪家醫院先爆出院內感染，減害的方式只有搶疫苗。

近期日本東爆發院內感染，波及數十名醫師、護理師及病患。黃立民表示，台灣天天都在做外銷，國內就是有病毒，只是病毒現在傳的不好，等到天冷，大家反彈管制措施的時候就會爆發。

黃立民表示，此次中秋連假，光看花蓮東大門夜市就可發現到處都是人，大家的社交距離都已不見。新冠病毒在越接近4度的環境越開心，4到20度之間是較活躍的溫度，也是台灣冬季的溫度，台灣現在就是在等著看誰運氣不好，先爆發第一家院內感染，且一爆發規模就可能達10幾個人。一旦出現院內感染，就表示社區有不少人已經帶有病毒。

為減少秋冬疫情的衝擊，黃立民表示，台灣就只能搶購疫苗，同時給國產疫苗設定目標，目標要訂得實際，不能太好以免達不到，政府應該國產疫苗2022年能上市，且可供應500萬劑供國人使用。

(中時 )