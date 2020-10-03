NBA總冠軍賽對戰組合出爐後，湖人以3.7賠1受到看好，也就是下注湖人370元只能贏100元。這是湖人球星詹姆斯(LeBron James)生涯第10次打總冠軍賽，但今年只是他的球隊第3次受到看好。往年詹姆斯贏得3次總冠軍賽。

帕金斯(Kendrick Perkins)認為湖人輸贏都無所謂。「詹姆斯在總冠軍賽有無數的紀錄，實在太多了所以我讀給你們聽(念了一長串詹姆斯紀錄)。重點在於這是他第17年了，一個人在生涯第17年還在爭冠，足以說明一切。」

ESPN球評史密斯(Stephen A. Smith)在節目上說：「如果湖人輸給熱火，詹姆斯就輸掉7次總冠軍賽了，人們會說詹姆斯輸掉的總冠軍賽次數比麥可喬丹(Michael Jordan)拿的冠軍還多(6次)。更重要的是他們輸給一支陣容完全不如自己的對手。湖人的戰力完全是另一等級，熱火只有巴特勒(Jimmy Butler)一個優秀的球星。詹姆斯若輸，將會對他的成就造成重大打擊。」

球評凱勒曼(Max Kellerman)認為詹姆斯本來就排在喬丹後面，第3名是賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)。賈霸也打了10次總冠軍賽，贏得6次，即使詹姆斯今年輸掉也不影響他史上第2的排名，多一次爭冠只會給詹姆斯加分而不應該是扣分。

(中時新聞網)