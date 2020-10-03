實力派台語歌后張秀卿拿手唱坎坷情歌，但情路卻是苦盡甘來，與小她12歲的老公王國贊結婚，婚後一直想擁有愛的結晶，曾停工1年，狂打百支排卵針又花上百萬，讓老公看了很不捨，而她至今已50歲仍沒放棄，人生沒什麼比這件事更重要，不惜忍痛推掉上半年的主持節目，也因求子變胖，走路上遭無情嫌棄。

張秀卿遇到真心疼愛她的良人，2014年嫁給嫩尪王國贊，據《自由時報》報導，婚後兩人很幸福，因此都胖了，至今累積胖了30公斤，她笑說每天都會看當年結婚的照片，「覺得我老公那時候像蔡昌憲，現在看起來很像是一桶啤酒」，嬌嗔都是老公愛買消夜餵食害的。

而眾人皆知張秀卿再婚後，一直積極想幫老公生下一兒半女，拚了好幾年都沒放棄，但她說這也是她變胖的原因，她做試管要打很多排卵針，除了西藥，也看中醫調理，可能體質上也受到影響，坦言很多做試管的朋友都變胖，走路上被粉絲遇到，竟被嫌棄太胖，但她不敢減肥，還是把拚生子擺第一。

而她不僅不敢減肥，也常要放棄工作，像上半年就推掉一個節目主持，因為她一周北上錄影2天，加上其他的活動要跑，「有時候跟老公根本碰不到面！」，這樣根本沒空檔「做人」，但她最擔心的不是沒時間，而是「害怕之後快停經」，說有歌迷介紹高雄的名醫，她一定要去試試，揚言為生孩子拚最後一波！

(中時新聞網)