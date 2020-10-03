歐盟領導人將在下個月舉行特別峰會，討論歐洲與中國大陸複雜的關係。歐盟領導人剛剛在布魯塞爾舉行的外交政策峰會上就中歐關係進行了討論，而且歐盟的主要領導人在不久前與中國大陸領導人習近平舉行了視訊峰會。

美國之音報導，歐洲理事會最新的議程顯示，歐盟領導人將於11月16日在柏林舉行峰會，討論中國大陸問題。這次峰會將在沒有中國大陸參與的情況下舉行。

歐盟理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩以及擔任歐盟輪值主席的德國總理默克爾9月14日與中國國家主席習近平舉行了視訊峰會，但這次峰會基本上是無果而終，雙方在會後沒有舉行聯合新聞發佈會。

下個月的會議是在歐盟領導人在布魯塞爾舉行的外交政策峰會上就陸歐關係進行了討論的幾個小時後增加的，顯示歐盟內部在如何對待中國大陸的問題上存在分歧。在香港和新疆等人權議題上對北京採取更為強勢的立場的問題上，歐盟成員國目前正在艱難地試圖達成一致。

歐盟27國領導人在外交政策峰會上強調了他們對中國大陸在香港侵犯人權以及對待少數民族的方式的「嚴重關注」。他們還敦促中國大陸履行其限制對本國企業提供補貼的承諾，並強調了「重新平衡經濟關係」的必要性。

德國尤其急於在今年年底之前達成陸歐投資協定，並希望柏林峰會能夠幫助歐洲統一立場。

中國大陸表示，陸歐雙方能夠在今年年底前達成投資協定，但歐盟官員堅持他們不會為了達成協議而不得不接受不利於他們的條款。

歐盟希望加強對智慧財產權的尊重，終止技術轉讓，並減少對中國大陸國有企業的補貼。

歐洲理事會主席米歇爾在與中國大陸領導人習近平舉行了視訊峰會後在推文中說：「我們希望與中國建立一種基於對等、負責任和基本公平的關係。光說是不夠的。現在是把言語變成行動，承諾變成行為的時候了。」

除了人權和貿易問題外，美陸兩國之間日益激烈的地緣政治對抗也使歐洲處於兩難的境地。

(中時 )