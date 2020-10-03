台北市一名50歲詹姓男子，2日凌晨2時許返回八德路老家，欲向70歲的老母親討生活費，被拒後當場情緒失控，竟持拔釘器狂敲母親頭部與手部，致詹母重傷，一度沒有呼吸心跳，經送醫搶救仍未脫離險境。警方訊後依殺人未遂及傷害等罪嫌，將他移送台北地檢署，檢方複訊後向台北地方法院聲請羈押獲准。

2日凌晨1時許，詹男疑似吸毒後，回到八德路4段的家中向母親討錢、要求將房產過戶不成，腦羞成怒下，竟持拔釘器狂毆母親的頭部，與母親同住的48歲弟弟從睡夢中驚醒，上前制止也遭毆打攻擊，逃出屋外大喊「救命」。

路人經過詹家門前，發現深鎖的鐵門內有人疾呼救命，驚覺有異報警，警消趕赴現場，立即以工具切開鐵門破門入內救援，將奄奄一息的詹母救出，行兇的詹男也遭警方帶回偵訊。

檢警指出，詹男與母親長期不睦，短時間內難以消弭，且當員警到場處理時，詹男還一度謊稱家裡沒異狀，拒絕警方入內。詹男警訊時供稱，他想讓母親受傷，才不叫救護車，足見詹態度不佳、犯後並無悔意，且本案具體犯罪情節嚴重，詹男反覆實施犯罪可能性甚高，為避免其再犯，因此向法院聲請羈押，裁定獲准。

警方調查，70歲詹母是饒河夜市的包租婆，丈夫過世後，擁有數棟公寓對外出租。據家屬表示，詹母育有2子1女，大兒子住在信義區，平日與小兒子同住在八德路上的透天厝，但大兒子時常回家討錢，甚至要求母親將房產過戶，屢傳出爭產糾紛，沒想到詹男2日疑又返家討錢，要求將市價約2000萬元的房產過戶給他，將母親叫醒索討不成，一時氣憤竟持拔釘器毆打母親，連上前阻止的弟弟也遭到攻擊，所幸及時逃出呼喊求救，才未讓憾事繼續擴大。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時新聞網)