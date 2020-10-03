本周適逢一年一度的中秋連假，大家除了吃月餅、賞月之外，不外乎就是和親朋好友聚在一起烤肉，而藝人Sandy吳姍儒也公布中秋節烤肉享用的「美食清單」，沒想到竟讓所有網友都傻了眼，直呼：「無法接受啊」。

Sandy吳姍儒在Instagram列出中秋節烤肉時吃的美食，清單依序是：「無調味筊白筍*6、無調味玉米筍*8、無醬豬肋骨*2、無鹽烤香魚*1、水蜜桃*1、柚子3瓣、無糖葡萄柚綠茶500CC」，不難發現吃下的所有食物都是「無調味」，甚至連喝無糖飲料都是以CC來計算，對飲食嚴格控管成這種程度，可以說是讓人難以置信。

吳姍儒今年中秋節吃的美食都是「無調味」。（圖／sandywis IG)

此外她回憶起去年中秋節，一人採買25人份的烤肉食材和甜點，但剛好在金鐘獎前夕，因此非常有克制力只吃了一條無鹽烤絲瓜，更不忘自誇：「人類猛起來果然…很有彈性」，對於有粉絲問到：「典禮結束為什麼還需要極端克制啊」，她則回應：「不然要怎麼當藝人呀～（左手背打右手心）忍功了得」，怪不得能始終維持完美體態。

吳姍儒表示要當藝人就要嚴格維持體態。(圖/sandywis IG）

而今年雖然與金鐘獎擦身而過，但美女主播蔡尚樺得獎時表示：「禮服開得越低，得獎機會更高」，讓台下的Sandy一聽當場秀出自己「深V開到肚臍眼」的火辣禮服，此舉動讓網友直呼實在是太可愛了。

(中時新聞網)