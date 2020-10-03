美國總統川普2日宣佈確診新冠肺炎，震撼全世界。對此，東海大學政治學系教授宋興洲認為，川普染疫，對川普選情是弊大於利，而這對民主黨候選人拜登是一大利多，拜登可以藉此衝刺選情，取得相對優勢，勝選機率大增。

川普剛結束首場總統大選辯論後，搭機趕場造勢行程，不過他的親近幕僚希克斯（Hope Hicks）在首場辯論曾與川普同搭總統專機，經檢測為陽性確診新冠肺炎。目前仍在等待檢測結果的川普宣布已開始進行隔離程序。

但隨後川普在推特表示，他與梅蘭妮亞都同時確診新冠肺炎，會馬上開始隔離，並接受治療，強調「我們會一起度過難關」。

對此，宋興洲接受港媒《中評網》採訪時表示，川普染上新冠肺炎，對於選情好處是可以趁機加強反中牌，拉抬選情。但壞處在於在大選剩最後一個月時間內，川普無法自由行動，很難造勢，這對川普陣營來說，弊大於利。

宋興洲認為，現在反倒是拜登陣營取得相對優勢，在最後一個月全內布局造勢，並凸顯川普染疫就是因為執政不力，導致防疫失控的亂象，這對民主黨來說，是一大利多。

(中時新聞網)