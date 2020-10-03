湖人前鋒安東尼戴維斯3日在禁區幾乎無人能擋。(美聯社)

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(📺: ABC) pic.twitter.com/JBDL9NVDZf — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 3, 2020

(11：40更新)NBA總冠軍賽第2戰3日續在奧蘭多登場，面對少了阿德巴約、卓拉吉奇兩大主力的熱火，湖人靠著「小皇帝」詹姆斯33分、9助攻與9籃板，「一眉哥」安東尼戴維斯也拿32分、14籃板，最後以124比114擊敗熱火，在總冠軍賽取得2比0領先，這是詹皇生涯首次。

湖人此役穿上紀念布萊恩的黑曼巴戰袍出賽，今年季後賽只要穿上這套球衣，湖人還沒輸過，開賽也很快打出8比1小高潮取得領先，不過少了阿德巴約、卓拉吉奇兩大主力的熱火，仍靠吉米巴特勒帶領，打完首節，僅以23比29落後。

來到次節，湖人靠著詹姆斯、卡魯索與丹尼格林各進1顆三分球，打出11比4擴大領先到兩位數，熱火隨即縮小差距到4分，湖人又打出15比4猛攻，擴大領先到17分，上半場結束，湖人68比54領先，唯一隱憂是格林腿傷退場。

隨著丹尼格林下半場繼續先發上場，湖人士氣高漲，靠著安東尼戴維斯接連衝搶進攻籃板，續用超高命中率幫助湖人搶分，更一度擴大領先到18分，可是熱火替補前鋒歐利尼克爆發，幫助熱火追上，打完前3節，湖人103比93領先。

湖人總教練佛格卻在末節做出相當詭異調度，竟讓J.R.史密斯先發上場，也讓他成為場上防守漏洞，儘管他只打3分19秒就吞兩犯退場，場上氛圍卻已改變，不過熱火投籃命中率也偏低，讓雙方差距始終在10分上下，戰況仍很膠著。

打到最後1分59秒，安東尼戴維斯雙手爆扣取分，幫助湖人13分領先，接著詹姆斯挑籃得分，可是真正決定這場比賽勝負的一擊，還是波普最後53秒的三分命中，也讓熱火從此放棄追分，可是佛格仍讓所有主力待到比賽結束槍響。

除了詹姆斯、安東尼戴維斯攜手攻下65分，隆多也貢獻16分、10助攻與4籃板，波普與庫茲馬各有11分；熱火以吉米巴特勒25分、13助攻與8籃板表現最佳，歐利尼克也有24分，赫羅17分，可惜少了兩大主力，熱火仍難成功反撲。

(中時 )