高鐵苗栗站推動「藝起來高鐵」,為歡慶中秋佳節,邀請建臺中學管樂社在高鐵苗栗站大廳演出動聽樂曲。(高鐵苗栗站提供/何冠嫻苗栗傳真)

高鐵苗栗站推動「藝起來高鐵」,為歡慶中秋佳節,邀請建臺中學管樂社在高鐵苗栗站大廳演出動聽樂曲。(高鐵苗栗站提供/何冠嫻苗栗傳真)

苗栗縣私立建臺中學1990年成立「建臺軍樂社」,後改名為「建臺管樂社」,讓學生音樂世界中釋放課業壓力,並肩負起校內音樂、管樂教育的重大責任,屢次代表苗栗縣參加全國性決賽獲獎無數,除了連年暑假辦理音樂成果發表會,今年並為歡慶中秋佳節與連續假期,到高鐵苗栗站快閃表演,為社會帶來正向力量。

高鐵苗栗站推動「藝起來高鐵」活動,中秋節前夕邀請建臺管樂社到車站大廳演出。建臺管樂社結合管樂音樂元素,展現藝術融合之美,將車站化為優雅的舞台空間,散發濃厚的浪漫藝術氣息,學生們並憑藉對音樂的熱愛與如同家人般的絕佳默契,在高鐵苗栗車站大廳快閃演奏出一首首生命樂章。

40位管樂社團員們演出「Over the Rainbow」、「Remember Me 」、「天氣之子」、「紅蓮華」多首大眾耳熟能詳的電影、動畫配樂,以及「Overture 1812」、「Cant Take My Eyes Off You」等經典樂曲,希望讓旅客在匆忙的行程中感受音樂魅力,吸引候車旅客拿起相機錄影拍照,並報以熱烈掌聲。

建臺中學校長彭文彬表示,管樂社的成立是期許培養孩子美育人文氣息,透過音符之美學習團隊合作精神,每年定期推出音樂成果發表會,也嘗試多樣的音樂演出形式,但今年面臨疫情嚴峻考驗,現場感受音樂饗宴成為觀眾奢求,而在台灣優秀的防疫工作及高鐵苗栗站的支持下,為管樂社孩子們提供表演機會,將美好的音樂帶到高鐵苗栗站,更透過音樂做公益,期望能成為豐富孩子的人生體驗。

高鐵苗栗站長陳欣宜表示,「藝起來高鐵」透過音樂、舞蹈及各式藝文活動,讓高鐵苗栗站成為充滿人文氣息的藝術展演空間,因應中秋佳節,在車站安排溫馨的管樂快閃表演,將文化與藝術融入車站,希望為匆匆過往的旅客與藝術帶來一個偶然又美好的相遇。

高鐵公司並呼籲旅客與親友歡聚出遊搭乘高鐵時,進站請配合量測體溫、自備並配戴口罩,若乘車有飲食需求,可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食,飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩;旅客於車上享用餐食時,留意保持社交距離等相關規定,以維護自身及其他旅客的健康安全。

(中時 )