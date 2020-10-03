高鐵苗栗站推動「藝起來高鐵」，為歡慶中秋佳節，邀請建臺中學管樂社在高鐵苗栗站大廳演出動聽樂曲。（高鐵苗栗站提供／何冠嫻苗栗傳真）

高鐵苗栗站推動「藝起來高鐵」，為歡慶中秋佳節，邀請建臺中學管樂社在高鐵苗栗站大廳演出動聽樂曲。（高鐵苗栗站提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣私立建臺中學1990年成立「建臺軍樂社」，後改名為「建臺管樂社」，讓學生音樂世界中釋放課業壓力，並肩負起校內音樂、管樂教育的重大責任，屢次代表苗栗縣參加全國性決賽獲獎無數，除了連年暑假辦理音樂成果發表會，今年並為歡慶中秋佳節與連續假期，到高鐵苗栗站快閃表演，為社會帶來正向力量。

高鐵苗栗站推動「藝起來高鐵」活動，中秋節前夕邀請建臺管樂社到車站大廳演出。建臺管樂社結合管樂音樂元素，展現藝術融合之美，將車站化為優雅的舞台空間，散發濃厚的浪漫藝術氣息，學生們並憑藉對音樂的熱愛與如同家人般的絕佳默契，在高鐵苗栗車站大廳快閃演奏出一首首生命樂章。

40位管樂社團員們演出「Over the Rainbow」、「Remember Me 」、「天氣之子」、「紅蓮華」多首大眾耳熟能詳的電影、動畫配樂，以及「Overture 1812」、「Cant Take My Eyes Off You」等經典樂曲，希望讓旅客在匆忙的行程中感受音樂魅力，吸引候車旅客拿起相機錄影拍照，並報以熱烈掌聲。

建臺中學校長彭文彬表示，管樂社的成立是期許培養孩子美育人文氣息，透過音符之美學習團隊合作精神，每年定期推出音樂成果發表會，也嘗試多樣的音樂演出形式，但今年面臨疫情嚴峻考驗，現場感受音樂饗宴成為觀眾奢求，而在台灣優秀的防疫工作及高鐵苗栗站的支持下，為管樂社孩子們提供表演機會，將美好的音樂帶到高鐵苗栗站，更透過音樂做公益，期望能成為豐富孩子的人生體驗。

高鐵苗栗站長陳欣宜表示，「藝起來高鐵」透過音樂、舞蹈及各式藝文活動，讓高鐵苗栗站成為充滿人文氣息的藝術展演空間，因應中秋佳節，在車站安排溫馨的管樂快閃表演，將文化與藝術融入車站，希望為匆匆過往的旅客與藝術帶來一個偶然又美好的相遇。

高鐵公司並呼籲旅客與親友歡聚出遊搭乘高鐵時，進站請配合量測體溫、自備並配戴口罩，若乘車有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

(中時 )