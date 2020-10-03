民進黨政府開放含有萊克多巴胺的美豬來台，衛福部長陳時中9月17日到台北迪化街永樂市場進行視察。國民黨台北市議員羅智強表示，陳時中在市場只做一件事，就是請每個攤商貼上「使用台灣豬」的貼紙，攤商使用台灣豬的比例是100%！他質疑，目前有一成不含瘦肉精的豬肉從加拿大、美國進口，市場內的台灣豬比例竟高達100%，「陳時中貼貼紙，就是自欺欺人」！他質疑，未來萊豬開放後，哪個攤商敢貼自己用的是加拿大豬跟美豬？

陳時中日前到永樂市場進行視察，慘遭反對開放美豬進口的民眾怒嗆「要吃美豬自己先吃」。然而，永樂市場裡，無論是豬肉攤或是小吃攤，都掛上「本店使用豬肉原產地：台灣」的標示，但有部分店家反應，只有收到一張原產地為台灣的標示，並沒有拿到需標示部位的貼紙，也有業者坦言，並不清楚使用到豬油究竟需不需要標示原產地。

羅智強在臉書指出，陳時中挑選永樂市場做為未來豬肉認證的示範區的那天，他在議場質詢市場處，一個曾經用烏紗帽當賭注，捍衛台灣人民健康的陳時中，為什麼到了永樂市場就搖身一變，成了瘦肉精的王牌推銷員？「這是不是人格分裂、時空錯亂？」他問市場處，如果攤商煮一碗貢丸湯，這個貢丸是台灣豬還是美國豬，市場處有沒有能力查證？市場處的科長回答，他們只能「盡量回溯源頭」。

對此，羅智強告訴市場處，如果擁有公權力的公家單位都只能「盡量」，那一般攤商跟小老百姓，要怎麼查證肉品來源？人民怎麼知道豬油、肉鬆、貢丸等加工食品是不是美國豬肉？他說最好笑的是，陳時中在市場只做了一件事，就是請每個攤商貼上「使用台灣豬」的貼紙，攤商使用台灣豬的比例，是100%！他指出，目前有一成不含瘦肉精的豬肉從加拿大、美國進口，市場內的台灣豬比例竟高達100%，陳時中貼貼紙，就是自欺欺人！未來萊豬開放後，哪個攤商那麼笨，敢貼自己用的是加拿大豬跟美豬？又有誰有能力查證？

(中時新聞網)