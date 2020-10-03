30歲藏族網紅「拉姆」，上月14日驚爆駭人聽聞的行兇慘案，她直播時突然前夫唐某闖入，前夫對她全身潑汽油並放火，雖留了一口氣送醫，但經半個月搶救仍不治，此事引發外界撻伐，金馬影后李冰冰，也難得發怒，po文譴責。

據悉，拉姆家境貧困，平時靠採藥材、種田維持生計，是受到當地政府登記的貧困戶，而她為改善家計嘗試直播，總是掛著笑容唱歌給觀眾聽，開朗美麗的模樣讓人很難想像她生活上的困難，而拉姆自前年開始發布影片，至今累積了205個影像，很受到喜愛，粉絲接近25萬，終於是稍微改善了家計，沒想到發生如此憾事。

拉姆在上月14日晚間8點多開始了直播，照慣例唱著歌、分享農村的純樸日常，沒想到前夫突然闖入，當著鏡頭對她狂潑汽油並放火，拉姆雖然被送到阿壩州人民醫院時，渾身已經焦黑，燒傷面積高達80%，家屬看到她面目全非的樣子，坦言「我也沒有活下去的動力」，但因家貧，因此隔天由她的姊姊卓姆發布了消息，向外界求援募款救助費。

據悉，拉姆與前夫唐某是青梅竹馬，兩人十幾歲就結了婚，生了2個小孩，卓姆透露，妹妹一直遭受家暴，唐某還拿小孩當威脅，因此離婚又復婚過一次，直到今年6月二度離婚，前夫不時來尋仇，而陸媒報導，拉姆遭受家暴曾經多次報警，但總被以「清官難斷家務事」為由冷處理，拖到現在，終究被前夫弄得失去性命。

拉姆被前夫虐殺離世，家屬心痛到難以承受，表示希望法律能將唐某槍斃，「給妹妹(拉姆)一個公道」，網路上則是發起輿論連署，希望政府設立「拉姆法」，而金馬影后李冰冰也發聲，公開po文：「不冷漠，不沈默！暴力無關家事，暴力就是犯罪！」，被認為是支持立法。

(中時新聞網)