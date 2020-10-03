大陸網友近日瘋傳一段捉姦影片，畫面中除了綠帽夫、人妻、小王，還出現這對夫妻的兒子，且「上半身赤裸」。兒子不僅現身的場合突兀，甚至在父親欲怒打母親時出手阻止，「你敢打我媽試試」，詭異情景令網友議論紛紛。

影片長度約3分鐘，當綠帽夫率友人衝進房間，妻子驚慌失措地站在床邊，身上僅穿著單薄睡衣；小王遭眾人痛毆，場面混亂。這時卻看到打赤膊的兒子也在現場，「媽媽偷情，為什麼兒子在房間裡」、「跟爸爸一起進去的嗎？那為什麼沒穿衣服」，劇情發展引起網友瘋狂討論。

「或許母子倆長期對爸爸不滿（可能家暴或其他因素），兒子才會默許媽媽找小王」，當發現東窗事發，為保護媽媽所以跟進房間。

有網友表示，小王的年紀跟這名兒子差不多，大膽推測他可能是兒子朋友，在親情與友情之間，兩難。也有人認為兒子之所以明顯袒護媽媽，是因為跟爸爸的感情不佳。

(中時新聞網)