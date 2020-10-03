女花2300元在宜蘭民宿住一晚，結果房間超級噁，枕頭上都是不明汙漬。（圖／翻攝自爆料公社）

女花2300住宜蘭民宿，不到60公斤的家人坐上床後，床竟然塌下去合起來，像是會吃人一樣，也讓摔倒的家人腰部受傷，險些腦震盪。（圖／翻攝自爆料公社）

民宿驚見「照騙」！網友在中秋連假去宜蘭玩，在某民宿預訂兩間房，每間房2300元，外觀看上去還不錯，但房間內卻髒到爆，電扇滿是灰塵、寢具都是汙漬，而不到60公斤的家人坐上床竞差點摔死，腰部也因此受傷，房間內部超扯照片曝光，引發網友熱議，是選到凶宅風？

網友在「爆料公社」上發文表示，中秋連假訂了宜蘭兩間雙人房，外觀很漂亮，但裡面實在讓讓人很驚嚇！雖然是一分錢一分貨，但一間也要2300元，她不要求多漂亮的房型，不過好歹要提供一個乾淨舒適的房間讓她休息吧！

該網友指出，預訂了兩間雙人房，其中有一間是要加單人床，結果這張床卻差點讓家人摔死，明明家人才不到60公斤，應該不算胖，結果一坐上去床就「塌了、合起來了！」讓那位家人摔個四腳朝天，差點腦震盪，連腰部也受傷。

原PO氣憤的分享多張房間照片指出，房間裡面的東西全都又髒、又噁、又爛的，看起來像是從回收處撿回來用的！讓她直呼，真的超級沒有良心，這樣也能把房間給人住？並呼籲要去宜蘭旅遊的民眾，千萬不要踩到地雷。

超扯照片立刻引發網友熱議，「我的天！那個床墊是怎樣，上面是躺過什麼？感覺毛毛的」、「這是民宿的倉庫吧」、「那個椅子是廢物再利用？老闆是標榜環保節能就是了？」、「宜蘭2300算貴了！這太誇張了吧」、「你是不是選到凶宅主題風了？」

由於官網照片與實體真的「差很大」，因此有網友忍不住諷刺說，現在房間跟泡麵一樣，都是「照片僅供參考」而已了嗎？另也有網友建議，「出去玩還是要先做功課，看了下google地圖只有2.6顆星，評論更是慘不忍賭，店家上面回覆更不用說了，評論3以下的真的不用考慮！」

一晚2300元的宜蘭民宿，女入住驚見寢具都是髒汙，而電扇上則有厚厚的灰塵，引發網友討論。（圖／翻攝自爆料公社）

(中時新聞網)