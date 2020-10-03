22歲馬男和丁男有百元債務糾紛，2日馬男將丁男當出氣包，在新莊人力公司內狂毆丁男數小時，還聯手另一人「邊打邊拍」分享到IG，揍人的馬男友人看不下去轉貼分享，引發網友公憤，新莊警分局偵查隊網巡發現，2日晚間鎖定2男身分，傷人的兩男竟還在烤肉，警訊依傷害罪送辦。

據了解，打人的22歲馬、謝男以及47歲丁男均為派遣公司同事。丁男日前借款500元給謝男的父親，謝男稱事後曾拿300元給馬男轉交給丁男還款，丁男說自己只收到200元，並還稱馬也曾向他借了1000元未還，馬男認為自己之前已代還300元，還遭對方硬坳侵吞100元，於是馬男聯手謝男對丁男施暴。

為了僅僅百元債務，兩人開始對丁男施暴拳如雨下，把對方的臉打得鼻青臉腫，還囂張地將打人過程用手機拍下張貼到自己的IG，當成「戰利品」四處炫耀，行徑相當囂張；馬男友人見到影片，看不下去將影片備份上傳至網路，引起網友們熱議「這些敗類這樣對待別人」、「好可憐」等留言。

被打的丁男事後被送到醫院傷勢無大礙，但他不知自己被狂毆毒打的影片早已傳遍社群網站，新莊警分局偵查隊員警昨天透過網巡發現，立即展開偵查作為，先找到被打得丁男，瞭解後要求丁男到警局製作筆錄，提出傷害告訴。

二名涉嫌毆人的囂張男子，犯案後還開心跟朋友在烤肉喝酒，對於自己犯行完全沒有悔悟，新莊警分局昨晚火速查獲到案，訊問後將二人依刑法傷害罪送辦。

(中時 )