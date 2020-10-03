中秋連假第三天，許多民眾響應宜蘭縣政府消防局舉辦的捐血活動，紛紛挽起袖子捐血救人。 （胡健森攝）

4天的中秋連假除了陪親友烤肉、出遊、補眠，也不妨相約抽空去捐血，讓這次的中秋連假更有意義！宜蘭縣政府消防局今（3）日在宜蘭市友愛百貨前舉辦捐血活動，發動警、義消的兄弟姊妹們一同捐血救人，許多路過民眾見狀，不分男女老少也自動加入捐血的行列，現場氣氛相當地「熱血」。

先前因疫情緊繃，民眾出門意願低，但在疫情趨緩之後，大家又忙著出遊、工作，會想到要捲起袖子捐血的人十分有限，導致各地血庫的庫存量都偏低，宜蘭捐血站近來血庫的庫存量更幾乎是每天都在拉警報。

宜蘭捐血站長蔡惠如表示，宜蘭縣平均每天需要用掉130袋的鮮血，但如果沒有舉行捐血活動，往往捐血站一天只有2、30袋鮮血的「進帳」，與實際需求落差很大，也因此捐血站血庫的每一種血型都是處在「極缺血」狀態，只能勉強維持3天的安全庫存量，與7至10天的標準安全庫存量有相當大的差距，也因此除了需要民眾踴躍捐血，更呼籲民眾能養成定期捐血的習慣。

羅東義消陳春田每年都會固定捐1500CC的鮮血，已經持續了將近20年，他說每次捐完血之後都感覺身體更加舒服，因為捐血可以增進血液循環，精神自然會特別好；宜蘭縣政府消防員許瑋婷雖然身體看起來有些單薄、瘦小，但卻有固定捐血的習慣，她笑著說「捐血一袋救人一命」，捐血可說是利人利己的最佳行為典範，何況今天是消防局自己舉辦的活動，更要全力支持。

宜蘭縣政府消防局長徐松奕表示，消防局每年都會舉辦捐血活動，去年的紀錄是210人次、338袋鮮血，由於去年只安排一輛捐血車，導致許多想捐血的民眾不耐久候而放棄，今年特別安排了兩輛捐血車，相信捐血的成果一定更為理想；宜蘭捐血站長蔡惠如也說，今天的捐血活動到下午4點，如果今天來不及安排，明天在羅東中山公園還有一場捐血活動，期盼能有更多人參與。

(中時 )