今年中秋節連續假期碰上國旅爆發，交通部預估會是史上國道最塞的中秋假期，因此祭出多項嚴管措施，從假期前一日至今，國道大多能維持順暢，平常最容易塞爆的國道5號也變得好走，交通部長林佳龍今表示，感謝所有用路人善用資訊、配合分流，而這兩天還有北返車潮的嚴厲考驗，還不可以鬆懈。

林佳龍上午赴台北車站聯合防在中心視察，也慰勉連假執勤的同仁。他指出，中秋連假收假之後，緊接又有雙十連假的考驗，鐵道運輸承擔連假疏運的重要角色，很多人會搭乘台鐵、高鐵，希望各單位仍要做最好的車輛檢查及維護，做好緊急事故應變，否則雙鐵只要有1班車受影響，後面所有列車都會被拖累。

林佳龍表示，透過骨幹運輸去連結各種大眾運輸，提供旅客完整服務，這次連假最主要就是鼓勵民眾使用公共運輸。以這次假期為例，9月30日開始，國道、公路順暢，只有少數特定路段較為壅塞，他感謝國人配合疏運措施、善用資訊，只要做好分流，就會像這次的國5一樣，更快速到達目的地。

被媒體問到疏運自評幾分？林佳龍強調，考試還沒結束，嚴厲的考驗還在進行中，今天起是北上高峰，很多人選擇提早一天返回，明天的壓力則換成雙鐵，各單位都承受不同的大眾運輸功能，他要再次感謝交通部與警察同仁，以及所有用路人的支持。

林佳龍說，會累積這次假期的疏運經驗，雙十連假時再去調整，從既有基礎上做得更好。至於今、明日的交通，他擔心前2天的路況順暢會讓大家鬆懈了，交通是瞬息萬變，希望用路人仍要留意資訊去做分流。

(中時 )