衛福部長陳時中數月前曾預告要調漲保費，他今出席健保國是論壇時表示，台灣醫療開銷佔GDP約6%，是OECD國家的3分之2，不可能用這樣的水平維持醫療品質，只是在消耗老本。台灣要用健康投資的角度看待保費調整，投資一定要走在前面，有人認為疫情期間別漲保費較好，但他認為此刻更要重視健康，台灣現在不是只有疫情，而是醫療要更好更健全。

陳時中表示，台灣現在不是只有健保費用要調整，而是要面對分水嶺，必須思考到開源與節流，用投資的角度看待醫療問題。醫療浪費、不當使用的問題必然要解決，但不是做到100分才開始投資，否則一定會失敗。

陳時中表示，健保原始的設計裡面，本來就是自然成長率就比醫療成長率高，但實際上的情況卻是前者大約2%，後者則大約4%。台灣醫療評比在世界上是數一數二的，平均餘命在OECD國家也不輸人。

台灣雖然醫療品質好、餘命長，但重要的是我們的開銷佔GDP多少？陳時中表示，台灣醫療開銷佔GDP6.4、6.6%，但是OECD國家都是9%、10%起跳。我們真的可以用人家3分之2的開銷水平來維持醫療品質嗎？事實上是不可能，台灣只是在消耗老本。

陳時中認為，健保現在已經面臨到分水嶺，不是只有保費要調整，他主張要用健康投資的角度來看待整體問題，不能只看到節流而沒有看到開源。這個時代討論健保，很多人都會說要解決資源浪費和不當使用，這些當然要做，但不是做到100分才開始投資，若是如此，投資就一定會失敗，投資必須要走在前面。

健保開設今年已經邁入25週年，陳時中表示，看待保費跳漲要用健康投資的角度，且要長遠地來看。有人認為疫情期間不應該要漲保費，但陳時中認為疫情和保費是兩件事，疫情嚴重更要重視健康，台灣今天不是只有疫情，醫療應該要更好更健全，這方面會需要全民的對話。

台大兒童醫院院長黃立民也支持保費調漲，他表示現在的健保，大家沒事就要看門診，也覺得做檢查時應該的，甚至有人病到末期也堅持要救，因為錢不是自己出。以加護病房呼吸器為例，每個人用3天，全國一年就要多花幾百億，但有些人卻只是為了讓病患拖久一點，腦死了也不放棄。

黃立民認為，提升費率沒有好的時機，不管現在有沒有疫情，什麼時候提大家都不會開心，並沒有合理的時間，但一下調太多大家會受不了，應該要漸進調，且要讓民眾知道部分負擔會發生，更要愛惜醫療資源。

(中時 )