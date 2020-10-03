順應黑人民權潮流，大聯盟年度MVP確定改名了，今後不再是「藍迪斯MVP」了。藍迪斯(Kenesaw Mountain Landis)是首任大聯盟總裁，他於1920年就任，1944年死於任上，從那之後獎座就正式以藍迪斯為名。

藍迪斯原本是美國聯邦法官，那個年代地下簽賭猖獗，傳聞球員也涉案，此是1919年有名的「黑襪事件」。球團老闆期盼有更高的權力者出手整頓亂象，最後他們一致投票通過邀請聯邦法官藍迪斯兼職首任大聯盟總裁。

雖然藍迪斯解決了黑襪事件而名留青史，但在他任內大聯盟始終沒有黑人球員，「傳奇42號」首位黑人球員傑基羅賓生(Jackie Robinson)於1945年與道奇隊簽約，那是藍迪斯去世的隔年。

名人堂球星施密特(Mike Schmidt)說：「如果你要在棒球史上找出助長種族歧視、把有色人種拒之門外的人，藍迪斯絕對是其中之一。在那個年代或許很正常，但不代表這是正確的。我很樂意把他的名字從我的獎座上抹去。」施密特是拿過3次MVP的白人。

美國棒球作家協會(BBWAA)3日發布聲明，改名措施即刻生效，今年的得主就會領到新版獎座。至於今後的獎座要掛誰的名字，有人提議貝比魯斯(Babe Ruth)，但他是白人，有人提議邦茲(Barry Bonds)，黑人球員掛名肯定最穩當。

(中時新聞網)