朱男上岸遭海巡會同軍方逮捕時，一度高燒逾39度。（金門岸巡隊提供）

朱男上岸遭海巡會同軍方逮捕時，一度高燒逾39度 緊急送往金門醫院篩檢。（金門岸巡隊提供）

朱男送醫篩呈現陰性反應和退燒，目前仍留置進一步觀察和追查偷渡動機。（金門岸巡隊提供）

大陸江蘇籍朱姓男子靠著1具游泳圈，划著保麗龍板從廈門泅渡金門嚨口，上岸遭海巡會同軍方逮捕時，一度高燒逾39度，緊急送往金門醫院篩檢，還好呈現陰性反應和退燒，目前仍留置進一步觀察和追查偷渡動機。

由於目前兩岸關係緊張，又適逢大陸十一長假，朱男在金廈「小三通」關閉的情況下，冒險偷渡上岸，加上一度拒絕透露身分，其中是否另有隱情，引起各相關單位關注。

金門岸巡指出，昨（2）日上午9時40分許，第12巡防區指揮部發現陸軍W03據點前方約500公尺海面，有一不明物體載浮載沉，高倍望遠鏡下確認目標為一具保麗龍浮具，且上有1男子隨海流漂向岸際，迄11時許在嚨口上岸，當即協同軍方逮捕。

帶著游圈上岸的男子自稱姓朱，來自大陸江蘇淮安，但拒絕透露真實身分，現場測量體溫竟高達39.1度，岸巡趕緊將他送往金門醫院收治，並立即通報金門縣衛生局、防檢疫單位，依中央疫情指揮中心規定程序處置。

還好，朱男經快篩後呈現陰性，且體溫也逐漸下降，未再有持續發燒情況，研判是在海上曝曬太久導致高溫，但為期慎重仍繼續觀察。全案依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。

(中時 )