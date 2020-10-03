央視新聞3日報導，針對近期一些美國政客指責「中國『吸走』美產業鏈，使美損失大量就業崗位」這一說法，大陸全國政協常委、外事委員會主任樓繼偉近日表示，這缺乏常識。美方聲稱其「製造業衰落」、「經濟地位喪失絕對優勢」，究其根源，在於美國的自身結構性問題。

樓繼偉表示，從歷史上看，美國經濟的結構性問題由來已久。早在上世紀70年代，美國的匹茲堡和底特律等老牌重工業和製造中心就出現過傳統產業大面積衰退、經濟增速下滑或「頓挫」、失業率上升。一些美國政客無視其自身經濟發展的結構性問題，動輒濫用關稅打壓、「長臂管轄」甚至制裁等手段，不僅於事無補，無法幫助美國製造業回暖，還違反了世貿組織規則，造成國際貿易形勢進一步緊張。

「美國的衰落不是中國引起的，它70年代就開始了，中國還沒改革開放呢！」樓繼偉表示，「衰落最開始的部分，就是它的傳統製造業大量轉移到國外了。直到後來，它連先進製造業都在衰落。不是別的問題，是美國自己的問題。」

樓繼偉說，美國佔有國際發鈔國的優勢，儲蓄率低，國內投資不足，這樣必然造成巨額貿易赤字，大量輸出美元。金融為中心的服務業發展，進一步加劇美傳統製造業地位的下降。現任美國政府奉行「美國優先」，四處「毀約退群」，掀起逆全球化之風，築起了保護主義壁壘。

「逆全球化潮流解決不了任何問題，而且會造成全球緊張。」樓繼偉表示，大陸的應對措施是改革開放，具體說就是開放加結構性改革，比如說金融業的開放持續加速，外資的金融機構是對中國大陸市場非常有興趣的，紛紛地進入。

樓繼偉說，因為大陸是長期這麼得益的，全球也這麼得益的，而且只能通過這樣的方式，大家一起來改進現在不完善的全球治理結構，使得大家發展得更好。

(中時 )