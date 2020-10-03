昨日（2）美國總統川普夫婦確診新冠肺炎，民主黨總統候選人、前副總統拜登同日接受檢驗則呈陰性；指揮中心發言人莊人祥表示，近期競選活動川普與幕僚都沒戴口罩為染疫主因，籲國人例行戴口罩。臉書挺韓粉絲專頁特別以拜登為主角製作防疫海報，上面不僅寫著「拜登提醒您：戴口罩、勤洗手、保持社交距離」，文中更寫道「保持氣質，愛咆哮愛噴口水金母湯」，諷刺意味十足。

莊人祥表示，川普的幕僚這幾天都跟著川普去競選活動，川普也沒有帶口罩，但這個疾病最特別的是發病前2天就具傳染力，才會說傳播威力大。

莊人祥強調，以台灣來說，總統、副總統、行政院長都非常注意跟民眾接觸要遵守防疫措施，像是上禮拜舉辦活動，總統、指揮官等人都還是戴著口罩，呼籲大家還是要例行戴口罩、保持社交距離。

臉書粉絲專頁「韓黑父母部崩潰」今日發文，表示：「保持氣質，愛咆哮愛噴口水金母湯！保持社交距離以策安全、口罩一定要戴好戴滿、盡量避免報復性群聚旅遊喔！一起對抗病毒。拜登關心您！」圖片除了寫著大大的「拜登新冠檢測結果為陰性」，更特別寫著「拜登提醒您：戴口罩、勤洗手、保持社交距離」。這張海報，同時諷刺了曾勉勵台灣人「靠著我們的氣質，可以打敗病毒」的衛福部長陳時中，以及從不把疫情當一回事的美國總統川普。

(中時新聞網)