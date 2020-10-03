桃園楊梅貨運轉運站傳火警無人員受傷受困。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市楊梅區裕成路一處鐵皮貨運公司轉運站，3日上午9時許傳出火警，黑色濃煙直竄天際，連高速公路都能看見陣陣黑煙，桃園市消防局出動消防人員55名及16輛救災車輛救援，目前已知並沒有人員受傷受困，而現場燃燒場內木棧板、貨車2輛、堆高機及辦公室內雜物，面積約50平方公尺，起火原因及損失需進一步調查。

(中時 )