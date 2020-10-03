桃園楊梅貨運轉運站傳火警 無人員受傷受困 10:592020/10/03 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園楊梅貨運轉運站傳火警無人員受傷受困。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園楊梅貨運轉運站傳火警無人員受傷受困。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市楊梅區裕成路一處鐵皮貨運公司轉運站，3日上午9時許傳出火警，黑色濃煙直竄天際，連高速公路都能看見陣陣黑煙，桃園市消防局出動消防人員55名及16輛救災車輛救援，目前已知並沒有人員受傷受困，而現場燃燒場內木棧板、貨車2輛、堆高機及辦公室內雜物，面積約50平方公尺，起火原因及損失需進一步調查。 (中時 ) #人員 #火警 #轉運站 #受傷 #桃園市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園客運園區汙水廠 擬委外經營 04:102020/10/03 地方新聞 育達科大師生 做月餅送獨居長輩 04:102020/10/03 企業經營 連假第二天 國一南屯交流道車禍 貨車頭全毀司機受困 09:582020/10/02 社會 台北垃圾桶搞失蹤 APP標示錯誤百出 04:102020/10/03 地方新聞 打破傳統掃碼結帳限制 創意引晴AI自助結帳更快速 04:102020/10/03 產業特刊 人才培育兼重專業與品德 信義房屋屢獲國內外CSR獎肯定 09:002020/10/03 財經 讓在地藥師送藥到府 富立資訊打造呼叫藥師平台 04:102020/10/03 產業特刊 川普染新冠肺炎 專家：拜登初篩陰性不代表沒事 05:072020/10/03 國際 桃竹版圖藍大於綠 空降挑戰大 04:102020/10/02 政治要聞 房市亮點－桃園房市 南崁生活機能豐富 買氣爆棚 04:102020/10/03 產業．科技 社會熱門新聞 義美蛋黃酥「大又圓」 他興奮結帳一看內容物好崩潰 - 社會 男翻牆進入兵營偷換軍裝 盜走營長1600元 - 社會 熊熊不雅片外流禍首抓到了？知名論壇爆淪台版N號房 - 社會 親生子不像爸 他偷驗DNA崩潰「兒子變兄弟」 - 社會 獨唱KTV太寂寞叫傳播妹 「狂搖」1分鐘影片萬人朝聖 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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