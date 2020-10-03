中秋節連續假期第3天，交通部高速公路局預估下午將陸續出現北返車潮，國道有9條易壅塞路段，整體會塞到晚間8時過後，其中國道5號雪山隧道已經開始壅塞；公路總局則指出，各地觀光風景區仍有短途出遊車流，北部、中部也有4處路段要注意。

高公局說，國5宜蘭至坪林已從上午開始壅塞，預計塞到晚間11時紓解，行車時間會是平日的7倍；另國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國6舊正至霧峰系統下午2時過後車多，行車時間是平日的3至5倍。

公路總局表示，各地觀光風景地區方面，因短程出遊仍會有車多時段情形，包括北部地區台2線福隆至瑞濱（東向10至19時，西向9至17時）、萬里至大武崙（東向14至20時，西向9至17時）、關渡至淡水（東向14至20時，西向9至17時）、中部地區台14甲線霧社至清境農場（雙向10至15時），建議今日要前往上述風景區的民眾，避開交通尖峰時間前往。

(中時 )