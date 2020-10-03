因美國總統川普夫婦確診新冠肺炎，美股昨開盤重挫，但美國財經名嘴對股市下跌不以為然，提醒投資人應準備好購買清單，趁機買入例如電動車廠特斯拉（Tesla）和福特汽車（Ford Motor）等基本面佳，但股價下跌的公司股票，並希望藉由川普染疫一事，能說服更多的美國人戴口罩以防止病毒傳播，而這可能對美國經濟有利。

CNBC報導，對於美國總統川普確診新冠肺炎，財經名嘴克萊默（Jim Cramer）表示，希望川普能早日康復，也認為大環境已經改變，但許多如特斯拉的股票在一開始受影響下跌後，將出於好的基本面會反彈，而福特汽車的表現也會越來越好，因此他可能會買入福特汽車的股票。

根據資料顯示，電動車大廠特斯拉Q3交付量，創季度歷史新高達13.93萬台。福特汽車Q3的銷量則年減4.9％，下跌幅度小於通用汽車（ General Motors）和飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）。

Cramer強調，他希望川普確診能夠說服更多美國人戴口罩，以防止病毒傳播，而這也可能對美國經濟有利，他認為，口罩是我們真正有的唯一希望，也許戴口罩是一種示弱的想法會消失，而如果在沒有口罩的狀況下積極重啟經濟，且不遵守社交距離的規範，重啟經濟肯定會失敗。

(中時新聞網)