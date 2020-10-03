彰化火車站修繕後，民眾都相當肯定翻修後的成果。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

環保署「環境即時通-綠生活地圖」APP，提供公共廁所的位置，還能自動導航，帶民眾前往。（翻攝環境即時通APP／吳建輝彰化傳真）

而APP不僅提供公共廁所方位，還有即時空氣品質監測功能，提醒民眾今天是不適合外出運動，或者是空氣不佳，會提醒您將門窗關閉等功能。（翻攝環境即時通APP／吳建輝彰化傳真）

四天連假各地觀光景點都擠滿人潮，有許多民眾塞在車陣中動彈不得，常常一塞就是1、2個小時，而到了一個不熟悉的地方，緊接著開始另一個挑戰，找尋廁所；彰化縣環保局不斷更新縣內公廁環境，而民眾也不怕找不到廁所，只要下載「環境即時通」APP，就能自動根據你的所在地，自動幫你導航到廁所，相當方便。

彰化縣列管的公廁共有1508座，近年不斷清查盤點各類型場所公廁，列管建檔，並且加強評鑑分級制，希望讓縣內公廁都能達到一定水準，讓旅客使用上乾淨衛生，更加安心；目前評鑑列為特優級的公廁共有1447座，其中285座還達到特優場所認證，達成不髒、不濕、不臭等新三不原則。

環保局長江培根表示，近年環保局不斷爭取「優質公廁及美質環境推動計畫」補助經費，陸續改善縣內老舊廁所，像鹿港鎮體育場、公會堂、八卦山風景區、金馬公園等等，也增加更多的無障礙廁所，以及坐式馬桶，打造長輩、身障朋友更友善的如廁環境。

江培根也舉例，以往彰化火車站的廁所，都遭民眾唾棄，說寧願憋回家中上，也不要在車站上，近年不斷編列預算，包和車站大廳、廁所等不斷進行拉皮修繕，現在許多民眾都說，車站的公廁環境感覺比家裡的還要好，都相當肯定翻修後的成果，也算是對縣府的一種肯定。

而APP不僅提供公共廁所方位，還有即時空氣品質監測功能，提醒民眾今天是不適合外出運動，或者是空氣不佳，會提醒您將門窗關閉等功能，而公廁方面也有標註親子、無障礙及性別友善廁所，讓不同族群的民眾，都能快速方便找到適合自己的廁所，

(中時 )