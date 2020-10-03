中秋連假國內各景點人滿為患，交通塞到爆，駕駛更須遵守交通規則，但有網友氣的po文說，2日到九份發現一輛特斯拉與另一輛轎車，竟將車輛違停在黃金博物館機車停車場出入口，導致現場機車完全無法進出的窘境。網友看後忍不住砲轟「有錢就可以任性嗎？」。

有網友在臉書《爆廢公社》上PO文分享，這2輛違停轎車完全沒有在管交通規則，直接將車停放於黃金博物館機車停車場入口，連個機車縫都沒有留，讓他氣得忍不住：「機車塞爆，出不去了啦！」。

此貼文瞬間引發廣大迴響，不少民眾對此行為都感到傻眼，紛紛留言：「夠沒水準了」、「很自私」、「沒公德心」、「自己隨便造成別人不便」」，認為怎麼會有人有錢買車，卻沒錢停車，希望警方罰單可以開好開滿，又或者直接拖吊，讓車主走路下山。

金瓜石派出所表示，接獲檢舉後立即趕往現場處理，已對這兩部車開出至少900元罰單，由於兩位車主不止違停，還擋住其他車輛通行，會持續釐清並依法處理。

(中時新聞網)