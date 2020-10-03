新冠肺炎疫情未緩，不少雇主因找不到移工檢疫處所暫緩引進，非常無奈，新北市府勞工局結合觀旅局及環保局，全台首創輔導停業飯店轉型，成為符合新北防疫標準的移工防疫宿舍，目前已可提供120間房供入境檢疫14天使用。勞工局表示，未來將繼續尋求有意願轉型的旅宿業者配合增設，協助雇主如期引進產業移工，確保產線運作與經濟持續發展。

勞工局長陳瑞嘉表示，國際新冠肺炎疫情仍未趨緩，依照目前的中央防疫政策，雇主引進產業類移工，不得入住一般旅館、飯店進行居家檢疫，移工必須直接入住防疫旅館或檢疫處所，才能降低與國人混居的感染風險。然而現實上，合理的雇主成本與數量充足的檢疫處所，兩者一直困擾各縣市政府。

由於新北市移工需求龐大，勞工局輔導有意願的旅宿業者，先申報暫停營業，並增設偵測體溫儀器等設施，達到符合〈新北市產業類新引進移工入境居家檢疫場所設施措施標準〉的「獨棟建築、分流送餐、甲級廢棄物清運規畫、終期消毒」4大防疫標準，終獲得跨局處檢核通過，轉型為防疫宿舍，創造政府、雇主與仲介、旅宿業者三贏。

勞工局表示，首間轉型後的移工防疫宿舍，目前已由新北市仲介同業公會與業者簽約，專做引進產業類移工之用。其他旅宿業者如有意願跟進，可先自行評估是否符合4大防疫標準。

(中時 )