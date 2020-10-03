演員潘之敏主演的短片《貓與蒼蠅》將在今年高雄電影節舉辦世界首映，片中她演出1名精神障礙女子，在飾演顧船人莊益增的照看下，默默在漁船裡頭進行性交易，她稱演出時難的不是床戲而是狀態，「我在片中名字叫做貓，有自閉症，行為很動物系比較粗魯，為符合角色，拍攝時我衣服裡面是沒有穿內衣的。」

電影今年4月在高雄開拍，為適應沒穿內衣的不自在感，潘之敏開拍前幾天就刻意沒穿內衣在魚市閒逛，起初感覺挺害羞，後來發現其實是心理作用，根本沒人發現她沒穿內衣，她還稱4月的高雄已經開始悶熱，只套一件衣服就出門還蠻舒服的。另她還被要求為戲增肥，於是她狂吃猛吃，兩個月就從45公斤增肥到55公斤，她說自己胖就是胖在肚子跟胸部，自認片中的儀態肯定不太好看。

潘之敏是「易瘦難胖」令人稱羨的體質。（羅永銘攝）

潘之敏（左）演出精障女子，對手演員莊益增則是顧船人。（雄影提供）

潘之敏2011年出道與吳慷仁合演電影《河豚》，當時就已經接受過大尺度裸戲的洗禮，這次在船上的床戲對她而言不算太難，比較特別的是因「客人」多是外籍勞工，必須要跟菲律賓籍素人演員拍床戲，她說：「那位菲律賓演員演不付錢的嫖客，只套寶貝套罩住重要部位就拍了，真的很放得開。」4月新冠肺炎疫情已在台爆發，劇組有外籍演員大家都加倍謹慎，工作人員都全天戴口罩、每人每天都要量體溫登記。

(中時 )