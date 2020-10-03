中秋連假進入後半段，車遊的車輛也開始北返，國五、雪山隧道北上車道在今天上午10點不到就已經車多，在上午10點半左右，車流已經從雪隧北上入口開始回堵，頭城、宜蘭等部分匝道也有回堵現象；至於蘇花改則是一路保持順暢，車流量並不算大。

中秋連假第3天，走國五北返的車潮大約在上午9點40分左右就已經湧現，比前一天預期中午過後的時間要提早一些，根據坪林交控中心監測，在上午10點半，國五北上主線已從雪隧口回堵了3.5公里，在匝道方面，頭城交流道回堵1公里、宜蘭交流道回堵0.5公里、羅東交流道也回堵1公里，雪隧內的時速只能維持在30至40公里。

高公局網頁顯示3日上午國五北上車道從頭城開始就呈現「紅色」的車多壅塞狀態。（胡健森攝）

坪林交控中心表示，從連假前兩天國五的交通狀況來看，用路人習慣似乎已經有所改變，因此今天國五壅塞的情況何時會得到紓解，實在不好評估。

在蘇花改方面，到中午11點為止，並沒有湧現大量車潮，因此全線都能保持順暢，時速可維持在60公里的正常速率，但仍不排除在今天傍晚會開始湧現北上車潮，提醒民眾開車上路前仍要多注意路況等相關訊息。

(中時 )