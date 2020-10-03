台南官田區簡姓與陳姓男子中秋夜時在大馬路上放沖天炮嚇經過車輛，自拍影片嗆挑戰公權力。（台南市麻豆警分局提供／劉秀芬台南傳真）

只因為好玩，台南官田區簡姓與陳姓男子中秋夜時在大馬路上放沖天炮嚇經過車輛，還拍影片上傳社群網站，自標「多放炮、挑戰公權力」。台南市麻豆警分局2日下午4點執行網巡邏時發現影片，傍晚7點多即找到兩人到案說明，偵訊後全案依公共危險罪嫌移送法辦。

20歲的簡姓與陳姓男子，日前才因參與當地陸橋幫鬧事案件被傳訊，中秋節時兩人又到台一線隆田路橋北端南下車道附近，將沖天炮、煙火等放置在車道上點燃，或用手持燃放之方式，故意對行經車輛施放，影響行車安全，旁邊還有人幫忙錄影，後製「挑戰公權力 多放炮」等字眼PO網。

警方網路巡邏發現影片，查出嫌犯身分，將簡、陳兩人傳喚到案，兩人坦承在馬路上燃放鞭炮，至於原因，則說「好玩」，警方直斥這種事情可以開玩笑。

麻豆警分局長洪頂力表示，警方絕不會姑息違法及挑戰公權力之行為，也提醒民眾，中秋佳節連續假期施放煙火是風俗民情，但請適時、適量並在適當地點燃放，避免影響他人安全，或造成財物受損，後果得不償失。

台南陸橋幫2成員放炮嚇人 拍影片傳臉書嗆要挑戰公權力

台南陸橋幫2成員放炮嚇人 拍影片傳臉書嗆要挑戰公權力

(中時 )