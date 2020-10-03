美國總統川普於當地時間周五（2日）凌晨，在Twitter宣布自己及第一夫人確診新冠肺炎，震驚各界。中國外交部發言人華春瑩當晚在Twitter發文回應，對消息表示遺憾，希望二人早日康復。中國駐美國大使崔天凱今（3日）亦同樣在Twitter問候。

川普確診消息公布後，華春瑩於Twitter上表示：「很遺憾聽到美國總統和第一夫人新冠檢測呈陽性，希望他們都能早日康復，好起來。」不久後，崔天凱亦同樣發出問候：「謹向川普總統和第一夫人致以我最美好的祝願，希望你們早日徹底康復。」

據最新消息指，白宮醫生已為川普以抗體雞尾酒療法進行治療，川普並接受醫生建議，從白宮轉到馬里蘭州（Maryland）的沃爾特．里德國家軍事醫療中心（Walter Reed Military Medical Center）的特別病房留院數天。

抗體雞尾酒療法是由生物技術公司再生元開發的抗體混合物，同時亦服用鋅、維他命D、法莫替丁（Famotidine）、褪黑素（melatonin）及阿斯匹靈。在感染初期接受該療法，可降低體內病毒水平，縮短住院時間。

(中時 )