一對情侶為了「兩粒水餃」，可能走上分手一途！一名女網友PO文，指她和男友去吃鍋貼，結帳時男友竟跟她收兩粒水餃的錢，共16元。原PO上網分享，指男友行徑令她傻眼，「而且那兩粒水餃還是他問我要不要吃的」。

這對情侶到鍋貼店用餐，事先說好「AA」制，費用平均分攤。男友點水餃、女友點鍋貼，吃到一半，男方貼心詢問「你要吃我的水餃嗎」，原PO點頭示意，對方便夾了兩粒水餃到她盤子裡。

不料結帳時，男友突然多收她16元，還立刻「自以為數學很好」解釋「水餃一粒8元，妳不是吃兩粒嗎」。原PO當下有點傻眼，心想「不是你問我要不要吃的嗎」，她強調並不在意這16元，只是覺得男友太錙銖必較，一點都不大氣，最後直接拿20元給他。

原PO把遭遇上臉書社團「靠北星座」分享，指她已與男友交往3個月，實在難以想像對方跟她收這點錢。

網友留言回應，「兩粒水餃看清男友」、「我比較好奇他有找你4元嗎」、「建議分手，趁3個月試用期滿」、「16元欸，謝謝再聯絡」、「確定你們是男女朋友？是飯友才對吧」。

(中時新聞網)